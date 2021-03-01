В центре Луганска приостановлено водоснабжение в связи с аварией



«Подача воды прекращена 23 марта с 10.00 до 17.00 ориентировочно в связи с аварийно-восстановительными работами по адресу: улица 50-летия Образования СССР, 61, а также заменой задвижки на пересечении улиц 1-я Славянская и 50-летия Образования СССР», — говорится в сообщении.

Водоснабжение приостановлено по следующим адресам: улицы 1-я Славянская, 50-летия Образования СССР, Курчатова, городок Щорса, кварталы Алексеева, Героев Брестской Крепости, Еременко, улица имени газеты «Луганская правда».

«Под отключение также попадают котельные в квартале Героев Бресткой Крепости, Еременко, на стадионе «Авангард», школах №5, 17, 1, детских садах №43 и 34», — добавили в управлении. Удобный город - Сегодня, 11:10 137 Водоснабжение части Ленинского района столицы 23 марта временно приостановлено из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в Южном управлении Государственного унитарного предприятия (ГУП) «Лугансквода».«Подача воды прекращенаориентировочно в связи с аварийно-восстановительными работами по адресу: улица 50-летия Образования СССР, 61, а также заменой задвижки на пересечении улиц 1-я Славянская и 50-летия Образования СССР», — говорится в сообщении.Водоснабжение приостановлено по следующим адресам: улицы 1-я Славянская, 50-летия Образования СССР, Курчатова, городок Щорса, кварталы Алексеева, Героев Брестской Крепости, Еременко, улица имени газеты «Луганская правда».«Под отключение также попадают котельные в квартале Героев Бресткой Крепости, Еременко, на стадионе «Авангард», школах №5, 17, 1, детских садах №43 и 34», — добавили в управлении. Удобный город - Сегодня, 11:10 137

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