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ФСБ получила сообщение о минировании супермаркетов "Ашан" в Москве

root Сегодня, 12:000Новости
ФСБ получила сообщение о минировании супермаркетов "Ашан" в Москве
Анонимное письмо с угрозой взрыва пришло на электронную почту ведомства. По результатам проверки стало известно, что сообщения были ложными.

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина
Правоохранительные органы и экстренные службы прибыли в гипермаркет на улице Верхняя Красносельская. Из помещения было эвакуировано около 900 покупателей и работников магазина. В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено, в настоящее время работа магазина продолжается в штатном режиме.
Сотрудники ФСБ совместно с полицией проводят проверки во всех столичных супермаркетах сети "Ашан". Начата проверка, устанавливается личность автора писем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Светлана Акульшина

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