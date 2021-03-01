ФСБ получила сообщение о минировании супермаркетов "Ашан" в Москве

Анонимное письмо с угрозой взрыва пришло на электронную почту ведомства. По результатам проверки стало известно, что сообщения были ложными.Федеральное агентство новостей / Ольга НазаркинаПравоохранительные органы и экстренные службы прибыли в гипермаркет на улице Верхняя Красносельская. Из помещения было эвакуировано около 900 покупателей и работников магазина. В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено, в настоящее время работа магазина продолжается в штатном режиме.Сотрудники ФСБ совместно с полицией проводят проверки во всех столичных супермаркетах сети "Ашан". Начата проверка, устанавливается личность автора писем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".Светлана Акульшина