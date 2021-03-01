Темпы удаления запрещенной информации в Twitter не удовлетворили Роскомнадзор

"Темпы удаления запрещенной информации соцсетью неудовлетворительные. Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым", — говорится в сообщении.

Роскомнадзор оценил работу социальной сети Twitter по удалению запрещенной информации. В ведомстве недовольны их темпами.Global Look Press / Igor Golovniov / Keystone Press AgencyДве трети наносящих вред детям материалов остаются доступными, темпы удаления запрещенной информации — неудовлетворительны. Об этом рассказали представители Роскомнадзора.В ведомстве отметили, что компания могла признать информацию вредоносной намного раньше. Это исключило бы столь длительное нанесение вреда российским пользователям. Роскомнадзор продолжит настаивать на скорейшем удалении запрещенного контента.Скорость работы сервиса микроблогов была замедлена 10 марта. Мера должна была побудить представителей Twitter удалить опасные материалы. В конечном счете, представители компании приняли требования ведомства.Николай Денежкин