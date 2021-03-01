Переболевшие COVID-19 врачи Луганской больницы № 4 продолжают работать в "красной зоне" (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПочти все врачи и медсестры, работающие в "красной зоне" в Луганской городской многопрофильной больнице № 4, переболели COVID-19. Об этом сообщил заместитель главного врача больницы по медицинской части Максим Сидоренко.Он напомнил, что весной 2020 года больница была переведена в режим инфекционного госпиталя для лечения больных COVID-19."За этот год проведено большое количество работы, вылечено много пациентов. К сожалению, при оказании медицинской помощи большинство сотрудников ("красной зоны") больницы заразились этой инфекцией, несмотря на все меры предосторожности. Практически все (работники "красной зоны") в той или иной степени тяжести переболели COVID-19", - констатировал замглавврача.В мае 2020 года в возрасте 48 лет скончался главный врач Луганской городской многопрофильной больницы №4 Алексей Навроцкий, у которого был диагностирован COVID-19.Сидоренко отметил, что почти за год работы госпиталя лишь некоторым врачам и медсестрам из "красной зоны" удалось избежать заболевания."Даже будучи больными, они (медперсонал) не покидали свой рабочий пост, они здесь (в "красной зоне") и лечились, и продолжают сейчас оказывать медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией", - подчеркнул замглавврача.Он пояснил, что такой высокой уровень заболеваемости связан с тем, что врачи и медсестры в течение года регулярно контактировали с больными. Сидоренко напомнил жителям Республики о том, что "элементарное ношение маски и обработка рук помогают в разы снизить риск заражения", особенно при краткосрочном пребывании рядом с заболевшим.Врач-анестезиолог Дмитрий Волков рассказал, что за 11 месяцев с начала работы больницы в режиме антиковидного госпиталя персонал адаптировался к ежедневной работе с больными COVID-19, усовершенствовалась и методика лечения больных."За год работы уже привыкли, противочумные костюмы – это основное, что вызывает дискомфорт, но ко всему привыкаешь", - сказал он.Волков отметил, что почти все врачи и медсестры, переболевшие коронавирусом, в том числе в тяжелой форме, после выздоровления продолжили работать в "красной зоне"."Это наша работа - помогать людям, пытаться спасти их жизни. И как люди, которые сами прошли через эту болезнь, наверное, как никто другой можем понять людей, которые лежат на койках", - пояснил он.Волков рассказал, что и сам летом перенес двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом. Он призвал жителей Республики не пренебрегать мерами предосторожности, носить маски, стараться избегать массового скопления людей.Врач-ординатор Марина Волкова рассказала, что медперсонал больницы обеспечен костюмами, масками, перчатками, очками и другими средствами защиты для работы в "красной зоне"."Защищаем себя костюмами, масками, респираторами. Иногда и по восемь раз приходится на день костюм надевать", - констатировала врач.Она отметила, что в настоящее время количество новых пациентов несколько снизилось. Волкова не исключила, что положительный эффект на эпидемическую ситуацию начинает оказывать стартовавшая в Республике вакцинация.Вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной Sputnik V началась в Республике 1 февраля. Первыми ее прошли медицинские работники, педагоги, сотрудники МВД, МЧС ЛНР и военнослужащие Народной милиции. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что вакцинация проходит успешно. Вторая партия вакцины Sputnik V прибыла в Республику 25 февраля.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 122,9 млн, из них более 2,7 млн скончались. В ЛНР подтверждены 3489 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.23 марта — Луганск