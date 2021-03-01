Не платишь вЂ” заставим: ФНС принудительно взыскала с россиян почти в‚Ѕ 1 трлн

Сумма средств, принудительно взысканных в 2020 году Федеральной налоговой службой (ФНС) в бюджет с неплательщиков, составила 930 млрд рублей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на доклад Минфина РФ об исполнении плана министерства за прошлый год.По информации издания, общая сумма задолженности по налогам и сборам увеличилась на 27,5 млрд, до 1,8 трлн рублей. Росту показателя поспособствовал мораторий на применение налоговыми органами мер принудительного взыскания и возбуждение процедур банкротства.Минфин уточняет что задолженность по налогам и страховым взносам среди компаний и физических лиц, находящихся на стадии банкротства в прошедшем году составила 552 млрд рублей, а количество таких должников увеличилось почти в 1,5 раза.Коэффициент соотношения совокупной задолженности к поступлениям по налогам, сборам и страховым взносам составил 6,5%. Такой уровень достигнут благодаря принудительному взысканию, урегулированию требований налоговой экономическими методами, внедрению первых элементов ранжирования долга, а также прогнозированию поведения плательщика с учетом оценки его финансового состояния.источник