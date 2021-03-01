Комиссия СНБО в зоне "ООС" проверит готовность ВСУ к наступлению – Народная милиция

Комиссия Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прибыла в зону проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") для проверки готовности подразделений ВСУ к наступательной операции. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "украинская сторона не отказывается от плана активизации боевых действий в Донбассе".

"С целью проверки готовности группировки ВСУ к выполнению задач в наступательной операции, в том числе ведению боевых действий в городских условиях, в зону "ООС" прибыла комиссия Совета национальной безопасности и обороны Украины", – сообщил Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "в задачи комиссии также входит проверка устранения недостатков, выявленных в ходе работы комиссии в феврале текущего года, когда подразделения показали свою полную неготовность к выполнению задач по предназначению".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

23 марта — Луганск