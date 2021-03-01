"Из этой суммы платежи по внутреннему долгу составят 418,8 млрд гривен (около 1 трлн рублей. — Прим. ред.), по внешнему — 166,33 млрд гривен (около 413 млрд рублей. — Прим. ред.)", — говорится в докладе украинского ведомства.

Украина до конца 2021 года обязалась выплатить более 585 миллиардов гривен долга. При этом только в прошлом году дефицит госбюджета превысил 5% ВВП, следует из отчета минфина.pixabay.comНа текущий год в бюджете Украины заложен рост ВВП на уровне 4,6%. Предшествующий показатель составлял 3,7%. Одновременно с этим практически разрушено сотрудничество Киева и Международного валютного фонда. Последний продолжает цивилизованно доносить до потенциального партнера невозможность взаимодействия из-за его отказа от диалога, отметил местный блогер и журналист Дмитрий Вовнянко.Согласно установленному графику, Киев в марте должен был выплатить кредиторам 70,69 млрд гривен. Из общей суммы долга процентные платежи достигли почти 142 млрд гривен — примерно 350 млрд рублей.Вовнянко призвал соотечественников не вешать нос и напомнил, что преодолеть все жизненные испытания смогут только сильные. Существенную роль в вопросе играет сплоченность — поддержка жителями друг друга не один раз спасала Украину.Владимир Гусе