ЛГУ имени Даля провел молебен к 101-й годовщине со дня создания вуза (ФОТО)

Коллектив Луганского государственного университета (ЛГУ) имени Владимира Даля провел молебен к 101-й годовщине со дня создания вуза. Об этом сообщила пресс-служба ЛГУ.Богослужение, в котором приняли участие ректор ЛГУ Виктор Рябичев, преподаватели и студенты вуза, прошло в храме Святого Александра Невского."Данная годовщина действительно значима, она отмечается не только Далевским университетом, но и всей научной общественностью нашей Луганской Народной Республики, - сказала заместитель директора Института государственной службы и управления вуза Екатерина Гутько. - Отрадно отметить, что ЛГУ имени Даля является одним из ведущих центров науки и культуры нашей Республики. Я искренне желаю нашему университету, чтобы его учебная и научная деятельность протекала мирно, плодотворно и успешно, поколение за поколением в его стенах черпали знания, необходимые для дальнейшей жизни".История учебного заведения началась 27 марта 1920 года, когда был создан Луганский народный техникум, который располагался в здании бывшего ремесленного училища. Впоследствии техникум получил название "Луганский вечерний рабочий техникум".В 1927 году состоялся первый выпуск инженеров по специальности "Паросиловое оборудование". В 1930 году техникум был реорганизован в Луганский вечерний рабочий машиностроительный институт. В годы Великой Отечественной войны вуз был эвакуирован в Омск и реорганизован в Омский машиностроительный институт. В 1960 году учреждение реорганизовано в самостоятельный Луганский вечерний машиностроительный институт с количеством студентов 940 человек вечерней формы обучения, с 1962 года началась подготовка студентов на дневном отделении.8 мая 1993 на базе Луганского машиностроительного института и нескольких других учебных заведений Луганска и Луганской области был создан Восточноукраинский государственный университет. В сентябре 2000 года университету присвоен статус национального. Имя известного российского лексикографа, уроженца Луганска Владимира Даля было присвоено университету 13 ноября 2001 года. Статус национального самоуправляющегося (автономного) исследовательского высшего учебного заведения был предоставлен вузу 24 марта 2010.23 марта — Луганск