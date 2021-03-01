Житель зоны "ООС" подорвался на установленной ВСУ в его сарае растяжке – Народная милиция

Житель села Орехово-Донецкое подорвался в своем сарае на установленной ВСУ растяжке, скрывающей тайник с оружием и боеприпасами киевских силовиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"22 марта в оккупированном селе Орехово-Донецкое Новоайдарского района подорвался на растяжке в собственном сарае 42-летний житель поселка, получив множественные осколочные ранения левой руки и голени", - сказал он.

Осадчий рассказал, что прибывшие на место происшествия сотрудники Нацполиции установили, что мужчина после длительного проживания у родственников в Харьковской области вернулся домой и "обнаружил свое владение в ветхом состоянии после незаконного размещения в нем боевиков 14-й бригады". В ходе наведения порядка он наступил на растяжку, скрывающую тайник с оружием и боеприпасами, организованный бойцами 2-го батальона соединения.

"Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. В тайнике найдено 8 автоматов АК-47, 2 160 патронов, 3 гранатомета, 18 гранат Ф-1 и РГД-5. В настоящий момент комбат и подчиненный личный состав дают объяснения по фактам хищения имущества, а также причинения тяжкого вреда здоровью гражданскому лицу", - сообщил представитель Народной милиции.

Ранее Осадчий отмечал, что командующий силами поддержки ВСУ генерал Николай Жирнов признал невозможным эффективное разминирование территории в зоне "ООС".

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что только за два месяца 2020 года на украинских минах подорвались 12 мирных жителей Донбасса.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

23 марта — Луганск