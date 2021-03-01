Алчевские активисты передали одежду и книги воспитанникам соццентра для несовершеннолетних (ФОТО)

Активисты алчевского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали одежду и книги воспитанникам местного филиала Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба ОД.В ходе встречи с воспитанниками учреждения координатор проекта "Молодая гвардия" ОД в Алчевске Юлия Шинкарева поделилась планами объединения, отметив, что в соццентре регулярно проводятся патриотические мероприятия."Оказание помощи детям - важная и необходимая часть работы, поскольку развитие Луганской Народной Республики зависит в первую очередь от подрастающего поколения и молодежи. Именно молодые люди выступают направляющим вектором Республики в успешное и светлое будущее", - сказала она.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.23 марта — Луганск