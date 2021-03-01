Туман и гололед ожидаются в Республике ночью и утром 24 марта

Сильный туман и гололедные отложения ожидаются местами в Республике ночью и утром 24 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Ночью и утром 24 марта местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м, гололедные отложения", - прогнозируют синоптики.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений – например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег. Гололед – опасное явление, особенно для энергетиков и автомобилистов, так как трудно предсказывается и обычно быстро и интенсивно развивается.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

23 марта — Луганск