Молодежь из Алчевска, Брянки и Перевальского района посетила музей Даля в Луганске (ФОТО)

Активисты молодежных советов при администрациях Алчевска, Брянки и Перевальского района посетили литературный музей Владимира Даля в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на отдел молодежи и спорта администрации Брянки."Представители молодежных советов Алчевска, Брянки и Перевальского района в рамках цикла экскурсий, организованного отделом по делам молодежи МКСМ ЛНР, побывали в литературном музее Даля в Луганске", – говорится в сообщении.В ходе экскурсии активисты узнали интересные факты о жизни и творчестве писателя, проследили путь Казака Луганского от обучения в кадетском училище до создания "Толкового словаря живого великорусского языка", а также осмотрели многочисленные портреты, книги и личные вещи Даля, представленные в экспозиции музея."Посещая этот музей, переносишься в эпоху, в которую жил Владимир Иванович, узнаешь, как он жил и чем занимался. Появляется возможность окунуться в те времена, узнать много нового о профессиях и творчестве Даля, понять, через что пришлось ему пройти и что пережить. Мы благодарны организаторам за такую прекрасную возможность, ведь посещать музеи очень полезно и увлекательно", – рассказала председатель Брянковского молодежного совета Валерия Столетняя.В отделе спорта и молодежи администрации Брянки напомнили, что 2021 год объявлен в Республике Годом Даля."Молодежи необходимо расширять свои знания о жизни великого писателя и его достижениях. Полезно и важно узнавать как можно больше информации о тех людях, которые прославили наш Луганский край и внесли вклад в историю", – отметили в горадминистрации.Напомним, ранее литературный музей Даля в Луганске посетили активисты молодежных советов при администрациях Кировска, Стаханова и Первомайска.Владимир Иванович Даль (1801 - 1872) – писатель, врач, лексикограф, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка". Родился в поселке Луганский Завод (ныне Луганск) 10 (22) ноября 1801 года, с детства был очень привязан к родному краю, позже даже взял себе псевдоним Казак Луганский.В 1819 году закончил Петербургский Морской кадетский корпус, служил на флоте, затем изучал медицину в Дерптском университете (сейчас – Тартусский университет). В 1828-1829 году принимал участие в русско-турецкой войне, участвовал в сражениях, оперировал в условиях полевых госпиталей, отмечен наградами. Работал ординатором в военно-сухопутном госпитале Петербурга.Вскоре Даль всерьез занялся литературой. В 1832 году были опубликованы его "Русские сказки. Пяток первый". Был дружен с известными писателями и поэтами: Гоголем, Пушкиным, Крыловым, Жуковским. Вместе с Пушкиным путешествовал по России. Даль лечил Пушкина после роковой дуэли, присутствовал при кончине великого русского поэта.Даль написал более ста очерков, в которых рассказывал о русской жизни. Он много путешествовал, поэтому отлично знал русский быт. Также Даль составил учебники "Ботаника", "Зоология", а в 1838 году стал членом Петербургской академии наук. Но самой значительной и объемной работой остается "Толковый словарь", содержащий примерно 200 тысяч слов.С 1849 по 1859 год Даль проживал в Нижнем Новгороде, где служил управляющим удельной конторой, после переехал в Москву. За это время напечатал множество статей, работ. Первый том "Толкового словаря" вышел в 1861-м. А через год были опубликованы "Пословицы русского народа". Деятельность Даля была отмечена Ломоносовской премией. Часть лексикографического материала, который он собрал для своего "Толкового словаря", была передана им Борису Гринченко, составителю первого русско-украинского переводного словаря.Скончался Даль 22 сентября 1872 года.23 марта — Луганск