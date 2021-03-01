В «красной зоне» Луганской городской больницы №4 все врачи и медсестры заболели COVID-19. ФОТО
Почти все врачи и медсестры, работающие в «красной зоне» в Луганской городской многопрофильной больнице № 4, переболели COVID-19. Об этом рассказал заместитель главного врача больницы по медицинской части Максим Сидоренко.
Он напомнил, что весной 2020 года больница была переведена в режим инфекционного госпиталя для лечения больных COVID-19.
«За этот год проведено большое количество работы, вылечено много пациентов. К сожалению, при оказании медицинской помощи большинство сотрудников («красной зоны») больницы заразились этой инфекцией, несмотря на все меры предосторожности. Практически все (работники «красной зоны») в той или иной степени тяжести переболели COVID-19», — констатировал замглавврача.
В мае 2020 года в возрасте 48 лет скончался главный врач Луганской городской многопрофильной больницы №4 Алексей Навроцкий, у которого был диагностирован COVID-19.
Сидоренко отметил, что почти за год работы госпиталя лишь некоторым врачам и медсестрам из «красной зоны» удалось избежать заболевания.
«Даже будучи больными, они (медперсонал) не покидали свой рабочий пост, они здесь (в «красной зоне») и лечились, и продолжают сейчас оказывать медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией», — подчеркнул замглавврача.
Он пояснил, что такой высокой уровень заболеваемости связан с тем, что врачи и медсестры в течение года регулярно контактировали с больными. Сидоренко напомнил жителям Республики о том, что «элементарное ношение маски и обработка рук помогают в разы снизить риск заражения», особенно при краткосрочном пребывании рядом с заболевшим.
Врач-анестезиолог Дмитрий Волков рассказал, что за 11 месяцев с начала работы больницы в режиме антиковидного госпиталя персонал адаптировался к ежедневной работе с больными COVID-19, усовершенствовалась и методика лечения больных.
«За год работы уже привыкли, противочумные костюмы — это основное, что вызывает дискомфорт, но ко всему привыкаешь», — сказал он.
Волков отметил, что почти все врачи и медсестры, переболевшие коронавирусом, в том числе в тяжелой форме, после выздоровления продолжили работать в «красной зоне».
«Это наша работа — помогать людям, пытаться спасти их жизни. И как люди, которые сами прошли через эту болезнь, наверное, как никто другой можем понять людей, которые лежат на койках», — пояснил он.
Волков рассказал, что и сам летом перенес двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом. Он призвал жителей Республики не пренебрегать мерами предосторожности, носить маски, стараться избегать массового скопления людей.
Врач-ординатор Марина Волкова рассказала, что медперсонал больницы обеспечен костюмами, масками, перчатками, очками и другими средствами защиты для работы в «красной зоне».
«Защищаем себя костюмами, масками, респираторами. Иногда и по восемь раз приходится на день костюм надевать», — констатировала врач.
Она отметила, что в настоящее время количество новых пациентов несколько снизилось. Волкова не исключила, что положительный эффект на эпидемическую ситуацию начинает оказывать стартовавшая в Луганске вакцинация.
ФОТО ЛИЦ
Красота и здоровье - Сегодня, 18:11 302
Он напомнил, что весной 2020 года больница была переведена в режим инфекционного госпиталя для лечения больных COVID-19.
«За этот год проведено большое количество работы, вылечено много пациентов. К сожалению, при оказании медицинской помощи большинство сотрудников («красной зоны») больницы заразились этой инфекцией, несмотря на все меры предосторожности. Практически все (работники «красной зоны») в той или иной степени тяжести переболели COVID-19», — констатировал замглавврача.
В мае 2020 года в возрасте 48 лет скончался главный врач Луганской городской многопрофильной больницы №4 Алексей Навроцкий, у которого был диагностирован COVID-19.
Сидоренко отметил, что почти за год работы госпиталя лишь некоторым врачам и медсестрам из «красной зоны» удалось избежать заболевания.
«Даже будучи больными, они (медперсонал) не покидали свой рабочий пост, они здесь (в «красной зоне») и лечились, и продолжают сейчас оказывать медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией», — подчеркнул замглавврача.
Он пояснил, что такой высокой уровень заболеваемости связан с тем, что врачи и медсестры в течение года регулярно контактировали с больными. Сидоренко напомнил жителям Республики о том, что «элементарное ношение маски и обработка рук помогают в разы снизить риск заражения», особенно при краткосрочном пребывании рядом с заболевшим.
Врач-анестезиолог Дмитрий Волков рассказал, что за 11 месяцев с начала работы больницы в режиме антиковидного госпиталя персонал адаптировался к ежедневной работе с больными COVID-19, усовершенствовалась и методика лечения больных.
«За год работы уже привыкли, противочумные костюмы — это основное, что вызывает дискомфорт, но ко всему привыкаешь», — сказал он.
Волков отметил, что почти все врачи и медсестры, переболевшие коронавирусом, в том числе в тяжелой форме, после выздоровления продолжили работать в «красной зоне».
«Это наша работа — помогать людям, пытаться спасти их жизни. И как люди, которые сами прошли через эту болезнь, наверное, как никто другой можем понять людей, которые лежат на койках», — пояснил он.
Волков рассказал, что и сам летом перенес двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом. Он призвал жителей Республики не пренебрегать мерами предосторожности, носить маски, стараться избегать массового скопления людей.
Врач-ординатор Марина Волкова рассказала, что медперсонал больницы обеспечен костюмами, масками, перчатками, очками и другими средствами защиты для работы в «красной зоне».
«Защищаем себя костюмами, масками, респираторами. Иногда и по восемь раз приходится на день костюм надевать», — констатировала врач.
Она отметила, что в настоящее время количество новых пациентов несколько снизилось. Волкова не исключила, что положительный эффект на эпидемическую ситуацию начинает оказывать стартовавшая в Луганске вакцинация.
ФОТО ЛИЦ
Красота и здоровье - Сегодня, 18:11 302
Метки: {keywords}