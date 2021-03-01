В «красной зоне» Луганской городской больницы №4 все врачи и медсестры заболели COVID-19. ФОТО



Он напомнил, что весной 2020 года больница была переведена в режим инфекционного госпиталя для лечения больных COVID-19.



«За этот год проведено большое количество работы, вылечено много пациентов. К сожалению, при оказании медицинской помощи большинство сотрудников («красной зоны») больницы заразились этой инфекцией, несмотря на все меры предосторожности. Практически все (работники «красной зоны») в той или иной степени тяжести переболели COVID-19», — констатировал замглавврача.

В мае 2020 года в возрасте 48 лет скончался главный врач Луганской городской многопрофильной больницы №4 Алексей Навроцкий, у которого был диагностирован COVID-19.

Сидоренко отметил, что почти за год работы госпиталя лишь некоторым врачам и медсестрам из «красной зоны» удалось избежать заболевания.

«Даже будучи больными, они (медперсонал) не покидали свой рабочий пост, они здесь (в «красной зоне») и лечились, и продолжают сейчас оказывать медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией», — подчеркнул замглавврача.

Он пояснил, что такой высокой уровень заболеваемости связан с тем, что врачи и медсестры в течение года регулярно контактировали с больными. Сидоренко напомнил жителям Республики о том, что «элементарное ношение маски и обработка рук помогают в разы снизить риск заражения», особенно при краткосрочном пребывании рядом с заболевшим.



Врач-анестезиолог Дмитрий Волков рассказал, что за 11 месяцев с начала работы больницы в режиме антиковидного госпиталя персонал адаптировался к ежедневной работе с больными COVID-19, усовершенствовалась и методика лечения больных.

«За год работы уже привыкли, противочумные костюмы — это основное, что вызывает дискомфорт, но ко всему привыкаешь», — сказал он.

Волков отметил, что почти все врачи и медсестры, переболевшие коронавирусом, в том числе в тяжелой форме, после выздоровления продолжили работать в «красной зоне».

«Это наша работа — помогать людям, пытаться спасти их жизни. И как люди, которые сами прошли через эту болезнь, наверное, как никто другой можем понять людей, которые лежат на койках», — пояснил он.



Волков рассказал, что и сам летом перенес двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом. Он призвал жителей Республики не пренебрегать мерами предосторожности, носить маски, стараться избегать массового скопления людей.

Врач-ординатор Марина Волкова рассказала, что медперсонал больницы обеспечен костюмами, масками, перчатками, очками и другими средствами защиты для работы в «красной зоне».

«Защищаем себя костюмами, масками, респираторами. Иногда и по восемь раз приходится на день костюм надевать», — констатировала врач.

Она отметила, что в настоящее время количество новых пациентов несколько снизилось. Волкова не исключила, что положительный эффект на эпидемическую ситуацию начинает оказывать стартовавшая в Луганске вакцинация.

ФОТО ЛИЦ

Красота и здоровье - Сегодня, 18:11 302 Почти все врачи и медсестры, работающие в «красной зоне» в Луганской городской многопрофильной больнице № 4, переболели COVID-19. Об этом рассказал заместитель главного врача больницы по медицинской части Максим Сидоренко.Он напомнил, что весной 2020 года больница была переведена в режим инфекционного госпиталя для лечения больных COVID-19.«За этот год проведено большое количество работы, вылечено много пациентов. К сожалению, при оказании медицинской помощи большинство сотрудников («красной зоны») больницы заразились этой инфекцией, несмотря на все меры предосторожности. Практически все (работники «красной зоны») в той или иной степени тяжести переболели COVID-19», — констатировал замглавврача.В мае 2020 года в возрасте 48 лет скончался главный врач Луганской городской многопрофильной больницы №4 Алексей Навроцкий, у которого был диагностирован COVID-19.Сидоренко отметил, что почти за год работы госпиталя лишь некоторым врачам и медсестрам из «красной зоны» удалось избежать заболевания.«Даже будучи больными, они (медперсонал) не покидали свой рабочий пост, они здесь (в «красной зоне») и лечились, и продолжают сейчас оказывать медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией», — подчеркнул замглавврача.Он пояснил, что такой высокой уровень заболеваемости связан с тем, что врачи и медсестры в течение года регулярно контактировали с больными. Сидоренко напомнил жителям Республики о том, что «элементарное ношение маски и обработка рук помогают в разы снизить риск заражения», особенно при краткосрочном пребывании рядом с заболевшим.Врач-анестезиолог Дмитрий Волков рассказал, что за 11 месяцев с начала работы больницы в режиме антиковидного госпиталя персонал адаптировался к ежедневной работе с больными COVID-19, усовершенствовалась и методика лечения больных.«За год работы уже привыкли, противочумные костюмы — это основное, что вызывает дискомфорт, но ко всему привыкаешь», — сказал он.Волков отметил, что почти все врачи и медсестры, переболевшие коронавирусом, в том числе в тяжелой форме, после выздоровления продолжили работать в «красной зоне».«Это наша работа — помогать людям, пытаться спасти их жизни. И как люди, которые сами прошли через эту болезнь, наверное, как никто другой можем понять людей, которые лежат на койках», — пояснил он.Волков рассказал, что и сам летом перенес двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом. Он призвал жителей Республики не пренебрегать мерами предосторожности, носить маски, стараться избегать массового скопления людей.Врач-ординатор Марина Волкова рассказала, что медперсонал больницы обеспечен костюмами, масками, перчатками, очками и другими средствами защиты для работы в «красной зоне».«Защищаем себя костюмами, масками, респираторами. Иногда и по восемь раз приходится на день костюм надевать», — констатировала врач.Она отметила, что в настоящее время количество новых пациентов несколько снизилось. Волкова не исключила, что положительный эффект на эпидемическую ситуацию начинает оказывать стартовавшая в Луганске вакцинация.ФОТО ЛИЦ Красота и здоровье - Сегодня, 18:11 302

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