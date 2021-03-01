Центр развития образования с 12 по 15 апреля проведет онлайн-викторину ко Дню космонавтики

Центр развития образования Луганского государственного педагогического университета с 12 по 15 апреля проведет онлайн-викторину, посвященную 60-летию со дня первого полета человека в космос. Об этом сообщили в учреждении.

"С 09:00 12 апреля до 21:00 15 апреля 2021 года в Луганской Народной Республике будет проходить онлайн-викторина "Человек. Вселенная. Космос", посвященная 60-летию со дня первого полета человека в космос", - говорится в сообщении.

В Центре развития образования рассказали, что для участия в викторине необходимо пройти регистрацию на сайте учреждения, кликнув по расположенной справа кнопке викторины, а затем пошагово выполнить инструкцию.

"Участникам, набравшим 90% и более от максимального количества баллов, будут высланы в течение месяца сертификаты по электронной почте, указанной при регистрации", - добавили в центре.

12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование первого космического полета, совершенного Юрием Гагариным. В этот день в 1961 году он на корабле "Восток" совершил первый космический полет. В 1968 году был учрежден Всемирный день авиации и космонавтики.

23 марта — Луганск