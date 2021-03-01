Госдумой одобрен законопроект о праве президента Путина баллотироваться ещё дважды

В России Госдумой был одобрен законопроект о праве действующего президента по истечении срока баллотироваться еще дважды. В документе также добавлены требования к кандидатам на высший государственный пост.Депутаты Государственной Думы приняли законопроект во втором чтении в ходе пленарного заседания. Его инициатором стал сенатор Андрей Клишас, а также народные избранники Ольга Савастьянова и Павел Крашенинников. Необходимость рассмотрения данного документа в законодательном органе РФ связана с тем, что положение о переизбрании действующего президента входило в пакет конституционных поправок, одобренных всенародным голосованием гражданами Российской Федерации.Теперь пребывание на президентской должности в России ограничено двумя сроками по шесть лет, но учитываются только сроки после принятия соответствующих поправок.Помимо этого, кандидат в президенты должен быть гражданином РФ, не имеющий и не имевший гражданства или вида на жительство другого государства. Для претендентов установлен также минимальный возраст – 35 лет. При этом они обязаны проживать в России как минимум 25 лет.Таким образом, действующий президент РФ Владимир Путин, если граждане страны его выберут, сможет занимать свой пост еще два срока, то есть до 2036 года. Впрочем, глава государства еще не сообщал, намерен ли он баллотироваться на следующих выборах.В этой связи может возникнуть юридический прецедент для последующих глав государства: возможность фактически неограниченное количество раз баллотироваться после внесения изменений в Основной закон.источник