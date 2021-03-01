Лавров дня

Лавров заявил, что Евросоюз уничтожил отношения с Россией. И это ещё мягко сказано.Европа давно слабая и зависимая, неспособная отстаивать даже собственные интересы. И имеющая весьма и весьма бледный вид на контрасте с тем же Китаем, который открыто и с легкостью делает такие заявления в отношении США, при одной мысли о которых Европу бросает в холодный пот и начинают дрожать колени.А какие могут быть отношения с чужим рабом у России? Да никаких. Но это их собственный выбор.И это их личное горе.С которым им нужно либо покорно смириться и продолжать обманывать себя, натужно притворяясь, либо честно признать наличие проблем и начать пытаться их разруливать.Второе, конечно, предпочтительно, но на данный момент маловероятно.Именно по этой причине Лавров сейчас в Китае, а Блинкен - в Брюсселе.Юлия Витязева