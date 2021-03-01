Синоптики прогнозируют днем 24 марта в ЛНР до 5 градусов тепла и мокрый снег

Температура воздуха в Республике 24 марта будет колебаться от 4 градусов мороза ночью до 5 градусов тепла днем, временами пройдет дождь с мокрым снегом. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 23 марта до 21:00 24 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью местами снег, мокрый снег, днем временами дождь с мокрым снегом, местами сильный; ночью и утром местами туман, гололедные отложения; ветер северо-восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 4 – плюс 1 градус, днем от нуля до 5 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – плюс 2-4 градуса.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается минус 1-3 градуса ночью и 1-3 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля до 2 градусов ниже нуля ночью и от 1 до 3 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 24 марта метеорологи отмечали в 1883 году – минус 14 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2014 году и составляла плюс 22 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 24 марта – 05:47, время захода – 19:13. Продолжительность светового дня составит 13 часов 26 минут.

По предварительному прогнозу, 25-26 марта осадков не ожидается, температурный фон значительно не изменится.

23 марта — Луганск