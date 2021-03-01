Правительство ЛНР утвердило положение о Фонде развития угольной отрасли Республики

Правительство ЛНР своим постановлением утвердило Положение о Фонде развития угольной отрасли Луганской Народной Республики.

"Фонд развития угольной отрасли Луганской Народной Республики – часть средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения развития угольной отрасли", - говорится в документе.

Положение определяет цели, источник, порядок формирования и использования средств, поступающих в Фонд развития угольной отрасли ЛНР.

Согласно документу, источником средстав Фонда развития "является 50,0% от суммы сбора за транзит, продажу и вывоз отдельных видов товаров (угля, угольной продукции) в соответствии с главой 23 Закона Луганской Народной Республики от 28 декабря 2015 года № 79-II "О налоговой системе" (с изменениями) при вывозе угля, угольной продукции согласно постановлению Правительства Луганской Народной Республики от 16 февраля 2021 года № 111/21 "О вопросах регулирования реализации угольной продукции".

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя председателя Правительства ЛНР Юрия Говтвина и исполняющего обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Александра Трофименко.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

23 марта — Луганск