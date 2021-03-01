Нацист Стерненко призывает к В«борьбе за справедливостьВ»

«Люди не могут и не будут вечно терпеть произвол и отсутствие диалога во время протестов. Поэтому в росте решительных протестных настроений виноваты не те, кто вчера реагировал на несправедливость», – это мудрое по своей сути вышло из-под пера известного отморозка, радикала и фашиста, участника расправы над пророссийскими активистами в Одессе 2 мая 2014 года, Алексея Стерненко.Данного индивидуума пробило на философию после того, как он оказался на нарах. Цитируемое выше послание адресовано его «соратникам», которые немногим ранее пытались разгромить здание, в котором располагается Офис президента Украины. В данном письме Стерненко не только поблагодарил «побратимов» за активную поддержку, но и обвинил тех, из-за кого он оказался в «местах не столь отдаленных». Это «Аваков, Венедиктова, тот, кто их покрывает, шестерки Портнова, Татаров и Смирнов». По словам националиста, массовая акция протеста на Банковой — не случайность, а справедливая реакция общественности на нарушение властями прав и свобод граждан.Для того чтобы пройти эволюционную цепочку от банального бандита, прикрывающегося неким подобием идеологии, до символа борьбы украинского народа за свои права и свободы, Стерненко просто понадобилось оказаться на скамье подсудимых. При этом оказаться лишь за часть преступлений, которые он совершал в разные периоды своей жизни.Стерненко – далеко не первая «жертва режима», которая сегодня поедает баланду и размышляет о возвышенном. Были и другие, такие как Руслан Онищенко, откровенные отморозки и садисты, но пример Стерненко более показателен, так как именно его судьба сегодня волнует некую часть украинского социума, недовольную тем, что националистов начали решать гарантированных им ранее привилегий. Как минимум, привилегии убивать безнаказанно.Преступление, за которое данный «патриот Украины» угодил в тюрьму без малого на 8 лет, по меркам современной Украины даже не считается проступком. Ну, выкрал человека, ну, пытал, ну, принуждал снять с себя депутатские полномочия. Кто из настоящих «героев Украины» в далекие постмайданные времена не грешил подобным? Скорее всего, Стерненко посадили совсем не за это, а за его политические амбиции, усугубленные целой чередой уголовных преступлений. Стычки с полицией, крышевание наркоторговцев, причастность к массовому убийству людей, произошедшему 2 мая 2014 года в Одессе, убийство одного и ранение второго украинца, произошедшее в 2018 году и квалифицированное полицией, разумеется, под давлением «общественности», как самооборона – Стерненко совершенно нелогично задержался на свободе так долго, и вопрос его «посадки» – вопрос чисто технический.Идеологический крен, произошедший на Украине задолго до событий 2014 года, как-то незаметно сместил ориентиры и произвел на свет некую привилегированную прослойку общества, представителям которой можно немного больше, чем другим. Нет, речь идет не об интеллигенции и ярких общественных деятелям, решающих наиболее наболевшие и злободневные проблемы украинского социума. Речь идет именно о маргиналах, ублюдках различной формации, которых украинская власть использовала для усмирения, а порой и для устрашения инакомыслящих.Данные индивидуумы были востребованы и в 2013, и в 2014, и в 2015 годах, когда «освободительная борьба» только набирала свои обороты. Преступная киевская власть, все же вынужденная ограничивать себя некими рамками, вовсю использовала радикалов, у которых эти рамки отсутствовали по умолчанию. Они убивали, избивали, запугивали и грабили, фактически имея в кармане бумагу, на которой неровным почерком было написано: «Все, что сделано подателем сего, сделано по моему приказу и для блага Украины». В дальнейшем потребность в подобных «специалистах» стала сходить на нет, и руководство Киева задумалось над тем, как усмирить тех, кого «породила революция».Проблема современной Украины заключается не в том, что Стерненко, Онищенко и им подобные не понимают, почему они должны отвечать за то, что творили по приказу Киева, меняя при этом свои привычки и методы «работы», но и в том, что именно националисты, как это ни прискорбно, являются самой активной и дееспособной, хоть и не самой многочисленной частью украинского общества. Они реально могут выдвинуть Зеленскому и его окружению ультиматум, над которым президент будет вынужден задуматься. И если арест и «посадка» Стерненко и не станет катализатором масштабных беспорядков по всей стране, то арест следующего «героя Украины», которых сегодня можно сажать «пачками», может послужить неким спусковым крючком.Парадокс. Опасаясь «российской интервенции», киевская власть день за днем закладывала под себя мощный пороховой заряд, который по факту и уничтожит эту насквозь больную систему. Нужно только подождать. И судя по последним событиям в Киеве, ждать осталось совсем недолго…Алексей Зотье