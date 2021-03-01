В Луганске объявили штормовое предупреждение: сильный туман и гололед ночью и утром



«Ночью и утром 24 марта местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м, гололед», — прогнозируют синоптики.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

Погода в Луганске - Сегодня, 23:00 58 Сильный туман и гололед ожидаются местами в регионе ночью и утром 24 марта. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.«Ночью и утром 24 марта местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м, гололед», — прогнозируют синоптики.При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.Погода в Луганске - Сегодня, 23:00 58

Метки: {keywords}