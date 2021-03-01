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В Луганске объявили штормовое предупреждение: сильный туман и гололед ночью и утром

robot Вчера, 23:1525Новости
В Луганске объявили штормовое предупреждение: сильный туман и гололед ночью и утром
Сильный туман и гололед ожидаются местами в регионе ночью и утром 24 марта. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.
«Ночью и утром 24 марта местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м, гололед», — прогнозируют синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 23:00 58

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