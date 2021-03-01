Вводятся новые правила при пересечении КПВВ: отменена самоизоляция для новой категории лиц
В МВД назвали условие, при котором жителям Луганска не нужно находиться на самоизоляции при пересечении КПВВ. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на МВД.
Без самоизоляции будут пропускать граждан Украины, которые будут направляться на подконтрольные Украине территории для того, чтобы осуществить вакцинацию от COVID-19, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.
Необходимые изменения внесены в постановления КМУ от 9 декабря 2020 № 1236 относительно пропуска через КПВВ лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя.
Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции в связи с пересечением государственной границы, и лица, подлежащие самоизоляции в связи с пересечением контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из них, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы «Дома». В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации.
Кроме того, изменениями закреплены полномочия, согласно которым должностные лица Государственной пограничной службы проверяют установления мобильного приложения гражданами. Новости Украины - Сегодня, 22:30 373
Без самоизоляции будут пропускать граждан Украины, которые будут направляться на подконтрольные Украине территории для того, чтобы осуществить вакцинацию от COVID-19, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.
Необходимые изменения внесены в постановления КМУ от 9 декабря 2020 № 1236 относительно пропуска через КПВВ лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя.
Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции в связи с пересечением государственной границы, и лица, подлежащие самоизоляции в связи с пересечением контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из них, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы «Дома». В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации.
Кроме того, изменениями закреплены полномочия, согласно которым должностные лица Государственной пограничной службы проверяют установления мобильного приложения гражданами. Новости Украины - Сегодня, 22:30 373
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