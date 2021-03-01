В Донецке приняли решение с 1 апреля поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Dontel».Такое решение принято и в администрациях ряда городов (Иловайск, Зугрэс, Троицко-Харцызск, Зуевка, Харцызск, Торез, Енакиево), где уже проводились совещания с перевозчиками.Как сообщает канал со ссылкой на свои источники, повышение стоимости проезда в общественном транспорте ДНР все-таки ожидается.По городским маршрутам повышение будет на 4-5 рублей, а примерно в октябре-ноябре — еще на столько же (сейчас — 10-11 рублей). В трамваях и троллейбусах предварительно также ожидается повышение на 2 рубля. В свою очередь о междугородних рейсах пока точного решения нет.«По нашей информации, этого требуют в первую очередь перевозчики, которых поддерживает Профсоюз работников транспорта ДНР. Главным аргументом является «нерентабельность» работы сейчас. При этом улучшение качества услуг не гарантирует никто. Отметим, после прошлых повышений стоимости проезда ситуация с транспортом в городах фактически ухудшилась», — сказано в сообщении. Новости Донецка - Сегодня, 22:20 181