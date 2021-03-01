Сегодня в Луганске снег с дождем, сильный ветер, температура до 4 градусов тепла



«С 21:00 23 марта до 21:00 24 марта на территории региона будет облачно, местами снег, мокрый снег, днем временами дождь с мокрым снегом, местами сильный; утром местами туман, гололедные отложения; ветер северо-восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем от нуля до 5 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — плюс 2-4 градуса.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается около 3 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1 до 3 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 24 марта метеорологи отмечали в 1883 году — минус 14 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2014 году и составляла плюс 22 градуса.

Время восхода солнца в Луганске 24 марта — 05:47, время захода — 19:13. Продолжительность светового дня составит 13 часов 26 минут.

По предварительному прогнозу, 25-26 марта осадков не ожидается, температурный фон значительно не изменится. Погода в Луганске - Сегодня, 07:00 150 Температура воздуха в регионе 24 марта будет колебаться от 4 градусов мороза ночью до 5 градусов тепла днем, временами пройдет дождь с мокрым снегом. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.«С 21:00 23 марта до 21:00 24 марта на территории региона будет облачно, местами снег, мокрый снег, днем временами дождь с мокрым снегом, местами сильный; утром местами туман, гололедные отложения; ветер северо-восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем от нуля до 5 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — плюс 2-4 градуса.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается около 3 градусов выше нуля днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1 до 3 градусов тепла днем.Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 24 марта метеорологи отмечали в 1883 году — минус 14 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2014 году и составляла плюс 22 градуса.Время восхода солнца в Луганске 24 марта — 05:47, время захода — 19:13. Продолжительность светового дня составит 13 часов 26 минут.По предварительному прогнозу, 25-26 марта осадков не ожидается, температурный фон значительно не изменится. Погода в Луганске - Сегодня, 07:00 150

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