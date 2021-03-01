Дело чуть не дошло до драки. На КПВВ «Станица Луганская» бесплатное тестирование организовано отвратительно. ФОТО



Сам пункт, где можно сдать экспресс-тесты, расположен в модуле спасателей вблизи пункта пропуска, но на нем нет ни табличек, ни указателей. Люди, которые стоят в очереди на тестирование говорят, что узнали о такой возможности из интернета. Дополнительно на КПВВ об этом не сообщают, указатели на территории пункта пропуска отсутствуют.



Ждать результат теста после взятия анализа нужно от 15 до 30 минут. Отрицательный результат экспресс-теста является основанием для отмены изоляции в мобильном приложении «Вдома».

Тесты проводит одна бригада медиков из Станично-Луганской больнице.



Они работают с 8:00 до 15:00 и успевают сделать всего лишь около сотни тестов в день.

В то же время КПВВ пересекает более 1000 человек ежедневно, поэтому большинству все же приходится делать платные тесты. Их на КПВВ делают частные организации за 1100 гривен.



«Очередь на экспресс-тестирования никоим образом не организована. Людям приходится ждать часами на улице, чтобы сделать тест. Также постоянно возникают конфликты из-за того, что кто-то начинает создавать какие-то списки на вход. Только во время нашего пребывания вблизи КПВВ трижды начинались ссоры. Однажды из-за стычки люди даже позвали полицию. Кроме того недостаточная организованность процесса тестирования может стимулировать коррупционные схемы», — рассказал представитель «Восток SOS» и участник миссии Евгений Васильев.

Новости Региона - Сегодня, 08:00 262 Как работает пункт бесплатного экспресс-тестирование на КПВВ «Станица Луганская», рассказали представители благотворительной организации «Восток SOS».Сам пункт, где можно сдать экспресс-тесты, расположен в модуле спасателей вблизи пункта пропуска, но на нем нет ни табличек, ни указателей. Люди, которые стоят в очереди на тестирование говорят, что узнали о такой возможности из интернета. Дополнительно на КПВВ об этом не сообщают, указатели на территории пункта пропуска отсутствуют.Ждать результат теста после взятия анализа нужно от 15 до 30 минут. Отрицательный результат экспресс-теста является основанием для отмены изоляции в мобильном приложении «Вдома».Тесты проводит одна бригада медиков из Станично-Луганской больнице.Они работают с 8:00 до 15:00 и успевают сделать всего лишь около сотни тестов в день.В то же время КПВВ пересекает более 1000 человек ежедневно, поэтому большинству все же приходится делать платные тесты. Их на КПВВ делают частные организации за 1100 гривен.«Очередь на экспресс-тестирования никоим образом не организована. Людям приходится ждать часами на улице, чтобы сделать тест. Также постоянно возникают конфликты из-за того, что кто-то начинает создавать какие-то списки на вход. Только во время нашего пребывания вблизи КПВВ трижды начинались ссоры. Однажды из-за стычки люди даже позвали полицию. Кроме того недостаточная организованность процесса тестирования может стимулировать коррупционные схемы», — рассказал представитель «Восток SOS» и участник миссии Евгений Васильев. Новости Региона - Сегодня, 08:00 262

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