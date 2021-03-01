Путин сделал прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. После вакцинации глава государства чувствует себя хорошо, сообщили в Кремле. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, после прививки в среду, 24 марта, Путина ждёт полноценный рабочий день, передает RT.
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«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», — цитирует Пескова РИА Новости.
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Ранее стало известно, что президент привьётся одной из трёх российских вакцин.
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В Кремле отмечали, что вакцинация не будет публичным мероприятием.
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