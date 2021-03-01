«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», — цитирует Пескова РИА Новости.

Фото: РИА Новости / © Сергей ГунеевПрезидент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. После вакцинации глава государства чувствует себя хорошо, сообщили в Кремле. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, после прививки в среду, 24 марта, Путина ждёт полноценный рабочий день, передает RT.в Ђв ЂРанее стало известно, что президент привьётся одной из трёх российских вакцин.в ЂВ Кремле отмечали, что вакцинация не будет публичным мероприятием.