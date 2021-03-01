Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Путин сделал прививку от коронавируса

root Сегодня, 10:150Новости
Путин сделал прививку от коронавируса
Фото: РИА Новости / © Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. После вакцинации глава государства чувствует себя хорошо, сообщили в Кремле. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, после прививки в среду, 24 марта, Путина ждёт полноценный рабочий день, передает RT.
в Ђ
«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», — цитирует Пескова РИА Новости.

в Ђ
Ранее стало известно, что президент привьётся одной из трёх российских вакцин.
в Ђ
В Кремле отмечали, что вакцинация не будет публичным мероприятием.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: