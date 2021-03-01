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Сильный туман сохранится в Республике днем 24 марта

Sergey Сегодня, 11:150Новости
Сильный туман сохранится в Республике днем 24 марта
Сильный туман сохранится местами в Республике днем 24 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"Днем 24 марта местами по территории Республики сохранится туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
24 марта — Луганск

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