Киевские силовики установили 100 мин на выезде из Попасной – Народная милиция

Киевские силовики установили 100 мин в поле и у дороги на выезде из Попасной. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"Боевики 92-й отдельной механизированной бригады установили 100 противотанковых мин ТМ-62 в поле и вблизи дороги на выезде из населенного пункта Попасная, что ставит под угрозу жизни мирных жителей", - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, житель села Орехово-Донецкое подорвался в своем сарае на установленной ВСУ растяжке, скрывавшей тайник с оружием и боеприпасами киевских силовиков.

Осадчий отмечал, что командующий силами поддержки ВСУ генерал Николай Жирнов признал невозможным эффективное разминирование территории в зоне "ООС".

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что только за два месяца 2020 года на украинских минах подорвались 12 мирных жителей Донбасса.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

24 марта — Луганск