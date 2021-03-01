"Лугансквода" 25 марта приостановит подачу воды части Краснодона из-за ремонта

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" 25 марта приостановит подачу воды части Краснодона в связи с ремонтными работами на линиях электропередачи. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Там уточнили, что с 6:00 до 17:00 будут обесточены насосная станция "Известковая" и скважина "Самошкино".

"В связи с этим будет прекращена подача воды потребителям квартала Лютикова, улиц Гоголя, Строительная, Красноармейская, Земнухова, а также детской и центральной городской больницам, детскому саду "Калинка" и школе № 8", - говорится в сообщении.

24 марта — Луганск