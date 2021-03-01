Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий

"Глава МИД Доминик Рааб призовет союзников по НАТО противостоять угрозе со стороны России и сделать так, чтобы она ощутила реальные последствия своей враждебной деятельности. Он выступит с данным призывом на министерской встрече НАТО по России, которая пройдет 24 марта в рамках двухдневного саммита в Брюсселе. Это будет первая личная встреча министров стран НАТО более чем за год", - говорится в сообщении.

Фото: ReutersГлава МИД Великобритании Доминик Рааб призовет союзников по НАТО заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее "враждебной деятельности", говорится в переданном в РИА Новости сообщении британского МИД.в ЂРааб планирует подробно рассказать союзникам о "российской угрозе".в Ђ"Министр расскажет об изменчивой природе российской агрессии, использующей новые и разрушительные технологии, угрожая демократиям и открытым обществам по всему миру. Речь идет в том числе и о разработке Россией новых суперсовременных ракетных систем, способных уходить от обычных средств ПВО, и поддерживаемых государством кибератаках, которые таргетируют важные базы данных, используются для вмешательства в выборы или для распространения дезинформации о коронавирусе", - сообщает ведомство.