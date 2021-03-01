В Сочи задержали подростка, планировавшего нападение на лицей

Фото: РИА НовостиВ Сочи силовики задержали лицеиста, который рассказал в соцсетях о планах устроить нападение на одноклассников, сообщает ФСБ, передает РИА Новости.в ЂКак следует из опубликованного службой видео, подросток создал сообщество во "ВКонтакте", где делился опытом изготовления самодельных бомб, показывал фото и видео экспериментов, жаловался на ожоги.в ЂДома у него нашли взрывчатку и ее компоненты, материалы о вооруженных нападениях на школы и дневник.в ЂУголовное дело пока не возбуждено.в ЂФСБ и СК регулярно сообщают о предотвращении нападений школьников и студентов в учебных заведениях. Так, в начале марта силовики задержали 16-летнего подростка в Пензенской области, готовившего теракт из "неприязни и враждебности к одноклассникам и педагогам".в ЂВ конце декабря спецслужбы предотвратили инцидент в Тамбове: там 17-летний ученик колледжа, которого следствие считало "сторонником деструктивных субкультур", пытался смастерить бомбу в домашней лаборатории.в ЂЕще один случай произошел в сентябре в Красноярском крае: там задержали 15-летнего жителя Минусинского района, которого заподозрили в подготовке взрыва в школе. Он успел сделать четыре бомбы, а преступление планировал на весну. Впоследствии по решению суда его отправили в психбольницу.