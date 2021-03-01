В Луганске заминировали «Луганск-Сити-Центр», ГУМ, центральный рынок и ряд супермаркетов
Анонимное сообщение о якобы минировании торговых центров, продуктовых супермаркетов и рынка в Луганске поступило на электронную почту МЧС. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«23 марта в 12:11 на электронную почту МЧС поступило анонимное сообщение о минировании зданий (магазинов сети) супермаркетов «Абсолют», «Народный» (расположенных соответственно в квартале Левченко и квартале 50 лет Октября), (торговых центров) «Луганск-Сити-Центр», ГУМ, центральный рынок», — говорится в сообщении.
В С проинформировали, что «в 14:42 после обследования всех зданий и прилегающих территорий сотрудниками МВД взрывоопасных предметов не выявлено». Происшествия - Сегодня, 12:00 0
«23 марта в 12:11 на электронную почту МЧС поступило анонимное сообщение о минировании зданий (магазинов сети) супермаркетов «Абсолют», «Народный» (расположенных соответственно в квартале Левченко и квартале 50 лет Октября), (торговых центров) «Луганск-Сити-Центр», ГУМ, центральный рынок», — говорится в сообщении.
В С проинформировали, что «в 14:42 после обследования всех зданий и прилегающих территорий сотрудниками МВД взрывоопасных предметов не выявлено». Происшествия - Сегодня, 12:00 0
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