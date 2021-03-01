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В Луганске продлили штормовое предупреждение до конца дня

bot Сегодня, 12:150Новости
В Луганске продлили штормовое предупреждение до конца дня
В Луганске продлили штормовое предупреждение на сегодня. Сильный туман сохранится местами в регионе днем 24 марта. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.
«Днем 24 марта местами по территории региона сохранится туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 12:15 5

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