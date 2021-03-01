«Лугансквода» информирует жителей города о временных сбоях водоснабжения сегодня
Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Лугансквода» информирует жителей города о временных сбоях водоснабжения по некоторым адресам города 24 марта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в ГУП.
На предприятии отметили, что аварийные бригады проводят ремонтные работы в Каменнобродском районе по улицам Текстильщиков и 5-я Линия.
В Жовтневом районе сбои в подаче воды будут наблюдаться по улицам Мергельная, Лиховида, Галицкого, Пешкова, Клубная.
Специалисты предприятия будут проводить ремонтные работы в Артемовском районе по улице Ленина, переулкам 1-й Ленинский и 7-й Ленинский.
В Ленинском районе сбои в подаче воды будут наблюдаться по таким адресам: улица 50 лет Образования СССР, улица 1-я Славянская, улица Курчатова, городок Щорса, квартал Алексеева, квартал Героев Брестской Крепости, квартал Еременко, улица Газеты «Луганская Правда». Экономика - Сегодня, 12:21 162
На предприятии отметили, что аварийные бригады проводят ремонтные работы в Каменнобродском районе по улицам Текстильщиков и 5-я Линия.
В Жовтневом районе сбои в подаче воды будут наблюдаться по улицам Мергельная, Лиховида, Галицкого, Пешкова, Клубная.
Специалисты предприятия будут проводить ремонтные работы в Артемовском районе по улице Ленина, переулкам 1-й Ленинский и 7-й Ленинский.
В Ленинском районе сбои в подаче воды будут наблюдаться по таким адресам: улица 50 лет Образования СССР, улица 1-я Славянская, улица Курчатова, городок Щорса, квартал Алексеева, квартал Героев Брестской Крепости, квартал Еременко, улица Газеты «Луганская Правда». Экономика - Сегодня, 12:21 162
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