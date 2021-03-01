Минтруд предлагает стимулировать служащих записками от руки и бесплатными билетами в театр

Министерство труда и социальной политики предложило стимулировать государственных гражданских служащих ЛНР благодарственными открытками на дом, предоставлением преимущества при составлении графика отпусков, бесплатными билетами в театр или на концерт.

В ведомстве проинформировали, что "с целью эффективной реализации задач и функций государственных органов Луганской Народной Республики, личностного и профессионального роста государственных гражданских служащих специалистами Минтруда разработаны методические рекомендации по применению нематериальной мотивации"; "предложения представлены руководителям государственных органов для внедрения разных форм поощрения работников".

В числе элементов нематериальной мотивации в рекомендациях называются рабочее место госслужащего, "которое должно соответствовать всем эргономическим требованиям и не вызывать у него дискомфорт или неудобства"; организация качественного питания; выражение благодарности (похвалы) от руководителей и коллег, предложение помощи, если она будет необходима; бесплатные билеты на концерты, в театр, кинотеатр; записка с благодарностью, написанная от руки; отправка по почте открытки-благодарности на дом гражданскому служащему или его родителям; создание фотогалереи самых лучших и перспективных госслужащих; предоставление преимущества при составлении графика отпусков; участие в курсах повышения квалификации; бесплатные или частично оплаченные путевки в санатории или на базы отдыха, организация новогодних утренников для детей и многое другое.

"Данные рекомендации были разработаны для того, чтобы отметить работу сотрудников не только регламентированными ведомственными наградами, грамотами или благодарностями, но и иными формами нематериального поощрения. Ведь это дополнительный стимул трудиться добросовестно и профессионально", – рассказал директор департамента по вопросам прохождения государственной службы Минтруда ЛНР Олег Сидоренко.

В Минтруда уточнили, что методические рекомендации не являются нормативным правовым актом, носят только информационный характер и не устанавливают правовых норм.

Ознакомиться с текстом рекомендаций можно на сайте Министерства труда и социальной политики ЛНР.

24 марта — Луганск