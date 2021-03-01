Госдума приняла в третьем чтении закон о президентских сроках

«Быть избранным президентом можно не более двух сроков», — говорится в сообщении.

Фото: РИА НовостиГосдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому действующий глава государства может претендовать ещё на два срока. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, передает RT.Законом уточняются действующие ограничения на замещение должности президента более двух сроков.Как уточняется, данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию России.