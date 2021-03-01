Депутат на Донбассе стрелял из охотничьего ружья по людям



Стрельба произошла 6 марта у кафе, сообщает mariupolskoe.tv.

Как рассказала жена пострадавшего, Виктория, они с друзьями сидели в кафе. Ее муж вместе с братом вышел на улицу, где встретил компанию пьяных мужчин, с которыми у них завязалась драка.

«Этот Данилюк выбил у брата из рук телефон, а второй человек, с которым он сидел, выпивал, начал на моего мужа бросаться и прогрыз ему палец», — вспоминает Виктория Жадан.

По ее словам, после этого Данилюк достал охотничье ружье, из которого и выстрелил в потерпевшего. Сейчас Александр находится в больнице с открытой раной ноги. Свидетелем случившегося стала и жительница села Оксана Харинка. По ее словам, она не побоялась и буквально навалилась на оружие, когда увидела, что депутат достал двуствольное ружье из машины и начал целиться в людей.

«Он достал и зарядил ружье. Я схватилась за дуло, чтобы всем весом навалится на него, так хотя бы выстрел будет в землю, но не в людей... Когда его (потерпевшего) перевели на бордюр, мы увидели развернутую сильно кровоточащую рану на ноге», — рассказала Харинка.

Кроме того, жена раненого сообщила, что в настоящее время ее муж находится в больнице в Днепре. Ему готовятся сделать операцию, однако никаких утешительных прогнозов врачи не дают. При этом в полиции депутату еще не выдвинули никаких подозрений.

«По данному факту на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сведения были внесены в Реестр досудебного расследования, назначен ряд экспертиз. В настоящее время ни одному лицу не сообщено о подозрении», — заявила заместитель начальника следственного отдела Волновахского отдела полиции. Новости Донецка - Сегодня, 13:31 189 В Донецкой области, в поселке Новопетриковка, депутат Сергей Данилюк выстрелил из огнестрельного оружия в местного жителя Александра Жадана.Стрельба произошла 6 марта у кафе, сообщает mariupolskoe.tv.Как рассказала жена пострадавшего, Виктория, они с друзьями сидели в кафе. Ее муж вместе с братом вышел на улицу, где встретил компанию пьяных мужчин, с которыми у них завязалась драка.«Этот Данилюк выбил у брата из рук телефон, а второй человек, с которым он сидел, выпивал, начал на моего мужа бросаться и прогрыз ему палец», — вспоминает Виктория Жадан.По ее словам, после этого Данилюк достал охотничье ружье, из которого и выстрелил в потерпевшего. Сейчас Александр находится в больнице с открытой раной ноги. Свидетелем случившегося стала и жительница села Оксана Харинка. По ее словам, она не побоялась и буквально навалилась на оружие, когда увидела, что депутат достал двуствольное ружье из машины и начал целиться в людей.«Он достал и зарядил ружье. Я схватилась за дуло, чтобы всем весом навалится на него, так хотя бы выстрел будет в землю, но не в людей... Когда его (потерпевшего) перевели на бордюр, мы увидели развернутую сильно кровоточащую рану на ноге», — рассказала Харинка.Кроме того, жена раненого сообщила, что в настоящее время ее муж находится в больнице в Днепре. Ему готовятся сделать операцию, однако никаких утешительных прогнозов врачи не дают. При этом в полиции депутату еще не выдвинули никаких подозрений.«По данному факту на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сведения были внесены в Реестр досудебного расследования, назначен ряд экспертиз. В настоящее время ни одному лицу не сообщено о подозрении», — заявила заместитель начальника следственного отдела Волновахского отдела полиции. Новости Донецка - Сегодня, 13:31 189

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