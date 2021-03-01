В Макеевке каждый день фиксируют мощные подземные толчки. ФОТО



Об этом очевидцы пишут в соцсети в своем городском паблике, а также сообщают в МЧС ДНР, передает Depo.Донбас.



По словам жителей поселка, пока никакой реакции от власти ДНР нет.

Очередной толчок произошел вечером 23 марта.

Вчера вечером, в 18:06, поселок Объединенное в Макеевке снова почувствовал мощное сотрясение от подземного толчка.

«В Объединенном еще в 2019 году была собрана команда экспертов, которая занималась выявлением причин сейсмической активности в Макеевке. Наиболее вероятной причиной подземных толчков эксперты назвали сдвиги поддельного массива горных пород. Но определить точные причины опасного явления не удалось — в ДНР нет специального сейсмологического оборудования. Просить его было решено в России. Было ли получено оборудование, продолжаются ли работы в данном направлении — неизвестно», — пишет местный телеграм-канал «Донбасский кейс».

Население пытаются убедить в том, что нынешняя серия землетрясений связана с тем, что началась нарезка новой лавы на шахте «Калиновская-Восточная». Стоит напомнить, что не так давно эта шахта была передана в частные руки после реорганизации ГП «Макеевуголь».

Как ранее сообщалось, в ночь на среду, 19 февраля, в Макеевке произошло землетрясение, также подземный толчок произошел утром 3 марта в 57 квартале. Кроме того о землетрясении сообщалось и 16 марта.

На фото вверху: последствия землетрясения в поселке Объединенное в 2019 году: трескались дома, обрушивались крыши. Новости Донецка - Сегодня, 13:15 382 Жители поселка Объединенное в Макеевке почти каждый день фиксируют мощные подземные толчки.Об этом очевидцы пишут в соцсети в своем городском паблике, а также сообщают в МЧС ДНР, передает Depo.Донбас.По словам жителей поселка, пока никакой реакции от власти ДНР нет.Очередной толчок произошел вечером 23 марта.Вчера вечером, в 18:06, поселок Объединенное в Макеевке снова почувствовал мощное сотрясение от подземного толчка.«В Объединенном еще в 2019 году была собрана команда экспертов, которая занималась выявлением причин сейсмической активности в Макеевке. Наиболее вероятной причиной подземных толчков эксперты назвали сдвиги поддельного массива горных пород. Но определить точные причины опасного явления не удалось — в ДНР нет специального сейсмологического оборудования. Просить его было решено в России. Было ли получено оборудование, продолжаются ли работы в данном направлении — неизвестно», — пишет местный телеграм-канал «Донбасский кейс».Население пытаются убедить в том, что нынешняя серия землетрясений связана с тем, что началась нарезка новой лавы на шахте «Калиновская-Восточная». Стоит напомнить, что не так давно эта шахта была передана в частные руки после реорганизации ГП «Макеевуголь».Как ранее сообщалось, в ночь на среду, 19 февраля, в Макеевке произошло землетрясение, также подземный толчок произошел утром 3 марта в 57 квартале. Кроме того о землетрясении сообщалось и 16 марта.На фото вверху: последствия землетрясения в поселке Объединенное в 2019 году: трескались дома, обрушивались крыши. Новости Донецка - Сегодня, 13:15 382

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