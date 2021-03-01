ЛНР готова передать Киеву уголовные дела лиц, отбывающих наказание на Украине – Кобцева

ЛНР готова передать представителям Киева уголовные дела лиц, осужденных до начала конфликта в Донбассе и переданных украинской стороне для отбытия наказания. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева."Есть договоренность (между ЛНР и Украиной) и мы готовы ее выполнить - передать уголовные дела для людей, кто отбывает наказание в тюрьмах и СИЗО на территории, подконтрольной правительству Украины", - сказала она.Кобцева напомнила, что ранее Республика передала Киеву около 400 человек, осужденных до начала вооруженного конфликта в Донбассе. Она подчеркнула, что соответствующие договоренности достигались между ЛНР и Киевом, без участия представителей РФ, а документы подписывались лично ею и уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой, при этом "обмены продолжались до тех пор, пока Украина не заблокировала этот вопрос"."Я хочу уточнить, почему на 46-й Сессии ООН по правам человека звучит в вашем лице претензия к Российской Федерации, - добавила Кобцева, обращаясь к Денисовой. - Как никто другой, вы должны понимать, какую ответственность, в том числе уголовную, несет руководитель такого ранга за предоставление в таких структурах лживой информации".Напомним, 12 сентября 2019 года ЛНР в одностороннем порядке передала украинской стороне 54 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года, 24 июля - 64 заключенных. 24 мая Республика передала Киеву 60 осужденных, столько же было передано 22 апреля и 20 марта. 7 февраля ЛНР передала украинской стороне 33 заключенных, в декабре 2018 года - 42 заключенных.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".24 марта — Луганск