ЛНР сотрудничает с МККК в вопросе передачи посылок удерживаемым лицам – Кобцева

Республика сотрудничает с Международным комитетом Красного Креста (МККК) в вопросе доставки посылок удерживаемым лицам. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.Она отметила, что "со стороны Луганской Народной Республики все делалось и делается для того, чтобы выполнить Минские соглашения"."Взаимодействие с международными миссиями у нас тоже существует. В рамках взаимодействия с МККК, в рамках их международного мандата, законодательства ЛНР на территорию Луганской Народной Республики были доставлены посылки лицам, которые содержатся в местах лишения свободы. То есть, родственники, которые проживают на территории Украины, смогли передать посылки своим близким на территорию ЛНР при посредничестве МККК", – рассказала Кобцева.Представитель ЛНР добавила, что с территории Республики "на территорию Украины при посредничестве МККК тоже была передана посылка"."И мы рассчитываем, что все-таки посылка, которую жена передала незаконно удерживаемому гражданину ЛНР на территорию Украины, будет доставлена по назначению, он ее получит", – отметила Кобцева.Ранее она сообщала, что Киев с января 2020 года не предоставляет ЛНР информацию об удерживаемых на территории Украины лицах, блокирует вопрос освобождения удерживаемых лиц, саботируя правовую очистку, а также до сих пор не может снять обвинения и завершить процессуальную очистку лиц, переданных Республикам Донбасса в рамках обмена пленными в конце декабря 2019 года.Вопрос обмена лицами, удерживаемыми сторонами конфликта в Донбассе, является одним из основных пунктов Минских соглашений, которые предполагают применение принципа "всех на всех". Приверженность данному принципу была подтверждена на состоявшемся в начале декабря 2019 года в Париже саммите "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина), после которого 29 декабря состоялся первый за два года крупный обмен между Донбассом и Украиной: Народные Республики передали 76 человек, Киев - 124. В ходе обмена 16 апреля 2020 года Киев передал ЛНР и ДНР 14 человек и получил 20.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.24 марта — Луганск