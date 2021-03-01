Киев не направлял ЛНР список людей, разыскиваемых в Республике – Кобцева

Киев не направлял ЛНР список людей, разыскиваемых на территории Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на 46-й сессии ООН по правам человека заявила, что на территории ЛНР и ДНР удерживаются 267 украинских граждан."Людмила Леонтьевна! В рамках переговорного процесса в лице представителя Украины в гуманитарной группе (Контактной группы) в адрес ЛНР не поступил список людей, которых Украина разыскивает на нашей территории. Цифра, озвученная вами на 46-й сессии ООН по правам человека, вызывает у нас полное недоумение", - обратилась представитель ЛНР к Денисовой.Она также выразила удивление по поводу того факта, что уполномоченный по правам человека Украины в данном вопросе выставляет претензии Российской Федерации, а не Республикам Донбасса, с которыми уже неоднократно проходил обмен удерживаемыми лиц.Кобцева отметила, что представители Украины в своих публичных выступлениях постоянно называют различное количество лиц, которые, по их мнению, удерживаются на территории Республик."Госпожа Денисова назвала цифры (на сессии ООН) незаконно удерживаемых людей на территории (Республик) Донбасса. В данном случае прозвучала цифра 267. До этого госпожа Денисова озвучивала цифры в декабре (2020 года) - 251 человек, 12 марта называлась цифра 268", - пояснила она.Ранее Кобцева заявляла, что представители Украины на состоявшемся 16 марта в режиме видеоконференции заседании участников рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы проигнорировали вопрос о разыскиваемых на территории ЛНР лицах.Она отмечала, что Киев с января 2020 года не предоставляет ЛНР информацию об удерживаемых на территории Украины лицах, блокирует вопрос освобождения удерживаемых лиц, саботируя правовую очистку, а также до сих пор не может снять обвинения и завершить процессуальную очистку лиц, переданных Республикам Донбасса в рамках обмена пленными в конце декабря 2019 года.Вопрос обмена лицами, удерживаемыми сторонами конфликта в Донбассе, является одним из основных пунктов Минских соглашений, которые предполагают применение принципа "всех на всех". Приверженность данному принципу была подтверждена на состоявшемся в начале декабря 2019 года в Париже саммите "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина), после которого 29 декабря состоялся первый за два года крупный обмен между Донбассом и Украиной: Народные Республики передали 76 человек, Киев - 124. В ходе обмена 16 апреля 2020 года Киев передал ЛНР и ДНР 14 человек и получил 20.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.24 марта — Луганск