И смех и грех. Лайфхак от Минтруда: как поощрять работу государственных служащих



В ведомстве проинформировали, что «с целью эффективной реализации задач и функций государственных органов ЛНР, личностного и профессионального роста государственных гражданских служащих специалистами Минтруда разработаны методические рекомендации по применению нематериальной мотивации»; «предложения представлены руководителям государственных органов для внедрения разных форм поощрения работников».

В числе элементов нематериальной мотивации в рекомендациях называются рабочее место госслужащего, «которое должно соответствовать всем эргономическим требованиям и не вызывать у него дискомфорт или неудобства»; организация качественного питания; выражение благодарности (похвалы) от руководителей и коллег, предложение помощи, если она будет необходима; бесплатные билеты на концерты, в театр, кинотеатр; записка с благодарностью, написанная от руки; отправка по почте открытки-благодарности на дом гражданскому служащему или его родителям; создание фотогалереи самых лучших и перспективных госслужащих; предоставление преимущества при составлении графика отпусков; участие в курсах повышения квалификации; бесплатные или частично оплаченные путевки в санатории или на базы отдыха, организация новогодних утренников для детей и многое другое.

«Данные рекомендации были разработаны для того, чтобы отметить работу сотрудников не только регламентированными ведомственными наградами, грамотами или благодарностями, но и иными формами нематериального поощрения. Ведь это дополнительный стимул трудиться добросовестно и профессионально», — рассказал директор департамента по вопросам прохождения государственной службы Минтруда Олег Сидоренко.

В Минтруда уточнили, что методические рекомендации не являются нормативным правовым актом, носят только информационный характер и не устанавливают правовых норм. Политика - Сегодня, 15:15 2 Министерство труда и социальной политики предложило стимулировать государственных гражданских служащих благодарственными открытками на дом, предоставлением преимущества при составлении графика отпусков, бесплатными билетами в театр или на концерт.В ведомстве проинформировали, что «с целью эффективной реализации задач и функций государственных органов ЛНР, личностного и профессионального роста государственных гражданских служащих специалистами Минтруда разработаны методические рекомендации по применению нематериальной мотивации»; «предложения представлены руководителям государственных органов для внедрения разных форм поощрения работников».В числе элементов нематериальной мотивации в рекомендациях называются рабочее место госслужащего, «которое должно соответствовать всем эргономическим требованиям и не вызывать у него дискомфорт или неудобства»; организация качественного питания; выражение благодарности (похвалы) от руководителей и коллег, предложение помощи, если она будет необходима; бесплатные билеты на концерты, в театр, кинотеатр; записка с благодарностью, написанная от руки; отправка по почте открытки-благодарности на дом гражданскому служащему или его родителям; создание фотогалереи самых лучших и перспективных госслужащих; предоставление преимущества при составлении графика отпусков; участие в курсах повышения квалификации; бесплатные или частично оплаченные путевки в санатории или на базы отдыха, организация новогодних утренников для детей и многое другое.«Данные рекомендации были разработаны для того, чтобы отметить работу сотрудников не только регламентированными ведомственными наградами, грамотами или благодарностями, но и иными формами нематериального поощрения. Ведь это дополнительный стимул трудиться добросовестно и профессионально», — рассказал директор департамента по вопросам прохождения государственной службы Минтруда Олег Сидоренко.В Минтруда уточнили, что методические рекомендации не являются нормативным правовым актом, носят только информационный характер и не устанавливают правовых норм. Политика - Сегодня, 15:15 2

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