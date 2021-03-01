Луганская филармония приглашает на концертные программы 28 марта
Артисты Луганской академической филармонии 28 марта представят концертную программу по творчеству композитора Арно Бабаджаняна и шедевры органной музыки. Об этом сообщили в отделе информационной политики и рекламы учреждения культуры.
«В 12.00 камерно-инструментальный ансамбль «Киевская Русь» подарит слушателям встречу с творческим наследием автора известных советских эстрадных хитов Арно Бабаджаняна в программе «Солнцем опьяненный», посвященной столетию композитора. В сопровождении коллектива под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Виктора Фалалеева выступят ведущие солисты-вокалисты филармонии», — говорится в сообщении.
Кроме того, в 16.00 заслуженная артистка Украины Анна Мокрова представит программу органной музыки «Великие соборы мира». Прозвучат композиции Генделя, Вьерна, Жигу, Вивальди, Скарлатти, Босси.
«Мы погрузимся в звуковую атмосферу знаменитых соборов Венеции, Рима и Парижа. В программу войдут произведения, которые уже несколько столетий звучат под сводами этих храмов», — отметила Мокрова.
Учреждение культуры находится по адресу: улица Ленина, 23.
Культура - Сегодня, 15:30 138
«В 12.00 камерно-инструментальный ансамбль «Киевская Русь» подарит слушателям встречу с творческим наследием автора известных советских эстрадных хитов Арно Бабаджаняна в программе «Солнцем опьяненный», посвященной столетию композитора. В сопровождении коллектива под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Виктора Фалалеева выступят ведущие солисты-вокалисты филармонии», — говорится в сообщении.
Кроме того, в 16.00 заслуженная артистка Украины Анна Мокрова представит программу органной музыки «Великие соборы мира». Прозвучат композиции Генделя, Вьерна, Жигу, Вивальди, Скарлатти, Босси.
«Мы погрузимся в звуковую атмосферу знаменитых соборов Венеции, Рима и Парижа. В программу войдут произведения, которые уже несколько столетий звучат под сводами этих храмов», — отметила Мокрова.
Учреждение культуры находится по адресу: улица Ленина, 23.
Культура - Сегодня, 15:30 138
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