Представители властей ЛНР поздравили Луганский театр кукол с профессиональным праздником (ФОТО)

Представители властей ЛНР поздравили коллектив Луганского академического театра кукол с Международным днем кукольника. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Театр подготовил к своему профессиональному празднику интерактивное представление. Почетными гостями праздника стали представители Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР, администрации Луганска, Федерации профсоюзов ЛНР и коллеги из учреждений культуры Луганска."Для нас это эксклюзивный праздник, потому что в ЛНР существует театр кукол, он пользуется авторитетом в России, взаимодействует с другими театрами кукол. Он у нас такой единственный - театр, дарящий радость детства для всех зрителей", – отметил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.Он поблагодарил коллектив театра, вручил директору учреждения культуры Сергею Терновому поздравительный адрес от МКСМ и пожелал всем кукольникам "здоровья и побольше чудес"."Благодаря вашему труду у детей нашей Республики есть сказка, есть чудо", – подчеркнул министр.В рамках представления артисты предложили гостям стать участниками действа: сказочный персонаж "Чудо-чудное, диво-дивное" с помощью "волшебного летучего дивана" переносил их "на седьмое небо, где водится счастье"."Без вас мы не смогли бы окунаться, хотя бы на чуть-чуть, в детство, перемещаться на "седьмое небо", как сегодня", – поблагодарила артистов начальник управления культуры администрации Луганска Лилиана Компаниец.Программа была насыщена концертными номерами, подготовленными актерами специально к торжественной дате. Администрация и первичная профсоюзная организация учреждения культуры в честь профессионального праздника отметили сотрудников грамотами."Я искренне поздравляю вас с этим праздником. Я знаю, что есть какие-то сложности, есть преодоление преград, но есть и радость результата, за что я вам низко-низко кланяюсь, спасибо вам большое. Ведь в единстве нашем наша сила, все преграды нам будут по плечу", - обратился к коллегам директор театра, заслуженный работник культуры Украины Сергей Терновой.Международный день театра кукол отмечается ежегодно 21 марта, начиная с 2003 года. В этот день проходят конференции, лекции, семинары, курсы, занятия по развитию актерского мастерства. В театрах проходят кукольные спектакли, творческие встречи, концерты, акции, флешмобы.24 марта — Луганск