Строительство новой ЛЭП выведет ЛНР на более высокий уровень энергобезопасности – Козлов

Строительство линии электропередачи (ЛЭП) "Чайкино – Коммунарская" выведет ЛНР на более высокий уровень энергобезопасности. Об этом журналистам сообщил председатель Правительства Республики Сергей Козлов.

Общая протяженность ЛЭП составит 136 км, она пройдет по территории ЛНР и ДНР. На территории Луганской Народной Республики будет проложено 36 км в Перевальском и Антрацитовском районах. Энергопроект будет финансироваться из бюджетов двух Республик.

"(Цели и задачи проекта – это), во-первых, выход на более высокий уровень энергобезопасности. А что это значит для наших граждан, для объектов нашей гражданской инфраструктуры, для наших промышленных предприятий? Мы сможем подавать большие объемы качественной электроэнергии", - сказал Козлов.

Он подчеркнул, что новая линия электропередачи позволит выполнять плановые ремонтные работы на высоковольтном оборудовании без ограничения электроснабжения потребителей.

"Третье – это развитие нашей кооперации с Донецкой Народной Республикой, ведь этот энергопроект будет финансироваться из бюджетов двух Республик", - добавил председатель Правительства.

24 марта — Луганск