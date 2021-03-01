Театры ЛНР проведут благотворительную акцию поддержки прифронтовых территорий – МКСМ

Луганские театры проведут благотворительную акцию поддержки прифронтовых территорий. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров."С 26 марта Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной начинает проведение благотворительной акции по поддержке прифронтовых территорий. В течение двух недель артисты бесплатно покажут рок-оперу "Распятая юность", посвященную подвигу героев "Молодой гвардии", в Славяносербском районе, Первомайске, Кировске, Стаханове и Брянке", – рассказал он.Сидоров добавил, что "аналогичный проект есть и в планах Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева"."В мае-июне к 80-летию начала Великой Отечественной войны коллектив театра покажет постановку "Время. Выбор. Воля" в городах и районах Республики", – уточнил министр.В конце апреля-начале мая в регионах ЛНР состоятся выступления фольклорной группы "Собор", организованной студентами Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского."Коллектив представит зрителям стилизованные русские народные песни", – рассказал Сидоров.Он добавил, что "проведение таких гастролей является очень важным"."Это нужный шаг для того, чтобы на местах люди, которые по тем или иным причинам не могут приехать в Луганск, получили возможность соприкоснуться с творчеством наших коллективов", – отметил министр.24 марта — Луганск