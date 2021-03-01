Суд оштрафовал на 16,5 тыс. руб. женщину, разгласившую тайну удочерения – Генпрокуратура

Суд оштрафовал на 16,5 тыс. руб. жительницу Республики, разгласившую тайну удочерения будучи пьяной. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

В ведомстве рассказали, что в мае прошлого года женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, на почве мести и против воли усыновителя сообщила несовершеннолетней о том, что та не приходится родной дочерью своим родителям.

"Проанализировав все доказательства, собранные и проверенные в судебном заседании, суд учел позицию государственного обвинителя, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, признал указанную гражданку виновной, назначив наказание в виде штрафа в размере 6 минимальных размеров оплаты труда, что составило 16536 российских рублей", - рассказали в Генпрокуратуре, отметив, что подсудимая свою вину признала полностью.

В ведомстве напомнили, что разглашение тайны усыновления (удочерения) является уголовно наказуемым деянием.

24 марта — Луганск