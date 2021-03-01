Бойцы ВСУ убили сослуживца во время ночных учебных стрельб – Народная милиция

Военнослужащие ВСУ убили сослуживца во время ночных учебных стрельб. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"23 марта в районе села Дмитровка с боевиками 1-го десантно-штурмового батальона 80-й бригады проводились ночные занятия по огневой подготовке с проведением практических стрельб из стрелкового оружия. Командир роты, находясь на исходном рубеже участка для стрельбы, не убедился в отсутствии людей в секторе ведения стрельбы и отдал команду на открытие огня. В результате получил множественные огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, боевик, который в это время производил работы по ремонту подсветки мишеней", - сказал он.

Филипоненко отметил, что командир 80-й бригады ВСУ полковник Владимир Шворак не сообщил о происшествии в вышестоящий штаб, а факт смерти подчиненного представит позже как результат обстрела со стороны Народной милиции.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

24 марта — Луганск