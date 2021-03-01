"Ключевые кластеры" Киева противоречат интересам Донбасса и обречены на провал – Мирошник

Попытки представителей Украины продвинуть в переговорном процессе свой вариант "ключевых кластеров" по реализации Минских соглашений обречены на провал, так как предложения Киева не учитывают интересы жителей Донбасса. Об этом заявил представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.

Осенью 2020 года Франция и Германия предложили разделить Минские соглашения на так называемые "ключевые кластеры", оформив их в виде рекомендаций для Контактной группы. Позже украинская сторона предложила свой вариант таких кластеров.

"Все эти предложения совершенно не новые в истории урегулирования, и они заранее обречены на провал в переговорном процессе, потому что не учитывают интересы и права жителей Донбасса как второй стороны конфликта", - отметил Мирошник.

Он пояснил, что в предложенных Киевом "ключевых кластерах" по сути нет ничего нового, "там проявляются все те же манипуляции, которые прекрасно известны и с которыми Республики точно не согласятся".

"В варианте Киева прослеживаются все те же стремления, которые противоречат не только Минским соглашениям, но и адекватной логике, которая должна присутствовать у стороны, стремящейся к урегулированию конфликта", - сказал Мирошник.

Представитель ЛНР пояснил, что, к примеру, Киев "с упрямством, достойным лучшего применения, стремится переписать базовые условия Минских соглашений и сделать Россию стороной конфликта, при этом сделать форматом, одобряющим "дорожную карту", именно "нормандский формат" и игнорировать переговоры с ЛНР и ДНР".

"Далее следует совершенно не новый набор "хотелок" украинской стороны, где есть декларация прекратить огонь немедленно, но есть и полный отказ от двусторонних с Республиками механизмов проверки и мер по устранению нарушений "режима тишины". Что во взаимоотношениях с Украиной как стороной, погрязшей во лжи, по определению неприемлемо", - отметил он.

Мирошник добавил, что "Украина перечисляет законы, в которые нужно внести изменения в связи с особым статусом Донбасса, но сам особый статус не упоминается, и не демонстрирует даже намерений его закрепления в конституции, что само по себе противоречит Минским соглашениям".

"Далее идут попытки провести разоружение и вывод иностранных вооруженных формирований только с территории Республик и сохранить их на подконтрольной Киеву территории, получить контроль над границей и лишь затем вести речь об амнистии и запрете преследований. Что абсурдно и за пределами здравой логики, поскольку закончится банальными зачистками", - подчеркнул представитель Республики.

Он констатировал, что "попытки согласования рекомендательных "ключевых кластеров" в "нормандской четверке" только высвечивают стремление Киева переписать Минские соглашения и изменить их логику".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.

24 марта — Луганск