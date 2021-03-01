Работники культуры ЛНР с начала года приняли участие в 49 мероприятиях с коллегами из РФ

Работники культуры ЛНР с начала года приняли участие в 49 совместных онлайн-мероприятиях с российскими коллегами. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.Он отметил, что "учреждения культуры ЛНР, несмотря на трудности, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продолжают тесное сотрудничество с коллегами из Российской Федерации"."В рамках государственных интеграционных мероприятий с начала 2021 года они провели 49 совместных мероприятий", – рассказал Сидоров.Министр уточнил, что "учитывая сохраняющиеся ограничения, формат их проведения был дистанционным"."Это фестивали-конкурсы, семинары и вебинары по повышению квалификации специалистов, онлайн-выставки, мастер-классы, видеолекции, круглые столы, а также подключения к дистанционным программам и акциям, проводимым как российскими коллегами, так и представителями учреждений культуры Республики", – отметил он.24 марта — Луганск