Работники культуры ЛНР с начала года приняли участие в 49 мероприятиях с коллегами из РФ
Работники культуры ЛНР с начала года приняли участие в 49 совместных онлайн-мероприятиях с российскими коллегами. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.
Он отметил, что "учреждения культуры ЛНР, несмотря на трудности, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продолжают тесное сотрудничество с коллегами из Российской Федерации".
"В рамках государственных интеграционных мероприятий с начала 2021 года они провели 49 совместных мероприятий", – рассказал Сидоров.
Министр уточнил, что "учитывая сохраняющиеся ограничения, формат их проведения был дистанционным".
"Это фестивали-конкурсы, семинары и вебинары по повышению квалификации специалистов, онлайн-выставки, мастер-классы, видеолекции, круглые столы, а также подключения к дистанционным программам и акциям, проводимым как российскими коллегами, так и представителями учреждений культуры Республики", – отметил он.
24 марта — Луганск
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