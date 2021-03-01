Туман, мокрый снег и гололед ожидаются в ЛНР с вечера 24 марта

Туман, налипание мокрого снега и гололедные отложения ожидаются местами в Республике с вечера 24 марта до утра 25 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Вечером 24 марта, ночью и утром 25 марта местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м, налипание мокрого снега, гололедные отложения, на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений – например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

24 марта — Луганск